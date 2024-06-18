Дружаев Николай Матвеевич 21.04.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дружаев Николай Матвеевич

Место рождения

Старославкино Пензенская область

Дата рождения

21.04.1883

Дата смерти

23.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1883

Отец: Дружаев Матвей

Мать: не указана

Старославкино Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружаева Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
28.11.1913

Сын: Дружаев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дружаева Варвара Егоровна

Старославкино Пензенская область
Смерть
23.01.1973
Причина смерти: Сердечный приступ

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