Дружаев Николай Матвеевич
Место рожденияСтарославкино Пензенская область
Дата рождения21.04.1883
Дата смерти23.01.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1883
Отец: Дружаев Матвей
Мать: не указана
Старославкино Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1913
Сын: Дружаев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Дружаева Варвара Егоровна
Старославкино Пензенская область
Смерть
23.01.1973
Причина смерти: Сердечный приступ