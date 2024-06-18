Дружаев Виктор Николаевич
Место рожденияд. Левино
Дата рождения1935
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
д. Левино
Бракосочетание
26.05.1957
Рождение ребёнка
01.05.1958
Дочь: (Дружаева) Татьяна
Мать ребёнка: (Дружаева (Якушева)) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
30.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Дружаева (Якушева)) Анна Федоровна
с. Пурех
Рождение ребёнка
14.11.1965
Сын: Дружаев Михаил
Мать ребёнка: (Дружаева (Якушева)) Анна Федоровна
Смерть
2019