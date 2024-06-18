Дружаев Виктор Николаевич 1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дружаев Виктор Николаевич

Место рождения

д. Левино

Дата рождения

1935

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Дружаев Николай Николаевич

Мать: (Дружаева (Крайкова)) Пелагея Ивановна

д. Левино
Бракосочетание
26.05.1957

Жена: (Дружаева (Якушева)) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
01.05.1958

Дочь: (Дружаева) Татьяна

Мать ребёнка: (Дружаева (Якушева)) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
30.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дружаева (Якушева)) Анна Федоровна

с. Пурех
Рождение ребёнка
14.11.1965

Сын: Дружаев Михаил

Мать ребёнка: (Дружаева (Якушева)) Анна Федоровна

Смерть
2019

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