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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1426Старое Славкино (Рождественское), с. каз.при рч. Малой Няньге.351248017851821Церковь православная 1. Мельниц 7.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
834. Ст. Славкино (Рожественское), село бывшее государственное, при речке М. Няньге, дворов 629, жителей 4457, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Старо-Славкинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47935Старое Славкиносело52°33'45°07'N-38-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Малосердобинский муниципальный район, Сельское поселение Старославкинский сельсовет
56644416101с Старое Славкиносело