Мирон (Филиппов)
Место рождения
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1795
Сын: Фаддей Миронов
Мать ребёнка: Феодосия Герасимова
Рождение ребёнка
28.07.1802
Сын: Прохор Миронов
Мать ребёнка: Феодосия Герасимова
Рождение ребёнка
До 1803
Дочь: Харитина Миронова
Мать ребёнка: Феодосия Герасимова
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Яков Миронов
Мать ребёнка: Феодосия Герасимова
Рождение ребёнка
08.02.1819
Сын: Захарий Миронов
Мать ребёнка: Матрона Савельева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Устиния (Егорова)
Мать ребёнка: Матрона Савельева
Рождение ребёнка
10.02.1824
Дочь: Евдокия Миронова
Мать ребёнка: Матрона Савельева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Варвара Миронова
Мать ребёнка: Матрона Савельева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агрипина Миронова
Мать ребёнка: Матрона Савельева
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Иван Миронов
Мать ребёнка: Матрона Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Герасимова
Смерть
До 1849