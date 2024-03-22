Мирон (Филиппов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирон (Филиппов)

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

До 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: Фома

Мать: не указана

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1795

Сын: Фаддей Миронов

Мать ребёнка: Феодосия Герасимова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1802

Сын: Прохор Миронов

Мать ребёнка: Феодосия Герасимова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1803

Дочь: Харитина Миронова

Мать ребёнка: Феодосия Герасимова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Яков Миронов

Мать ребёнка: Феодосия Герасимова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1819

Сын: Захарий Миронов

Мать ребёнка: Матрона Савельева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Устиния (Егорова)

Мать ребёнка: Матрона Савельева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1824

Дочь: Евдокия Миронова

Мать ребёнка: Матрона Савельева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Варвара Миронова

Мать ребёнка: Матрона Савельева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агрипина Миронова

Мать ребёнка: Матрона Савельева

Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Иван Миронов

Мать ребёнка: Матрона Савельева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Герасимова

Смерть
До 1849
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