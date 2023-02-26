Матрона Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти30.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1819
Сын: Захарий Миронов
Отец ребёнка: Мирон (Филиппов)
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Устиния (Егорова)
Отец ребёнка: Мирон (Филиппов)
Рождение ребёнка
10.02.1824
Дочь: Евдокия Миронова
Отец ребёнка: Мирон (Филиппов)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Варвара Миронова
Отец ребёнка: Мирон (Филиппов)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агрипина Миронова
Отец ребёнка: Мирон (Филиппов)
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Иван Миронов
Отец ребёнка: Мирон (Филиппов)
Смерть
30.06.1848
Причина смерти: от холеры