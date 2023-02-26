Матрона Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

30.06.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1819

Сын: Захарий Миронов

Отец ребёнка: Мирон (Филиппов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Устиния (Егорова)

Отец ребёнка: Мирон (Филиппов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1824

Дочь: Евдокия Миронова

Отец ребёнка: Мирон (Филиппов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Варвара Миронова

Отец ребёнка: Мирон (Филиппов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агрипина Миронова

Отец ребёнка: Мирон (Филиппов)

Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Иван Миронов

Отец ребёнка: Мирон (Филиппов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
30.06.1848
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от холеры
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