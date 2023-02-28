Евдокия Миронова
Место рождения
Дата рождения10.02.1824
Дата смерти05.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1824
Отец: Мирон (Филиппов)
Мать: Матрона Савельева
Бракосочетание
23.01.1844
Муж: Иван Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1844
Сын: Михаил Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
04.11.1846
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Никифоров
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.07.1848
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры