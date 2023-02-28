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Евдокия Миронова

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.02.1824

Дата смерти

05.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1824

Отец: Мирон (Филиппов)

Мать: Матрона Савельева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1844

Муж: Иван Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1844

Сын: Михаил Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Рождение ребёнка
04.11.1846

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Никифоров

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.07.1848
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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