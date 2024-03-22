Устиния (Егорова)
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти02.02.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Мирон (Филиппов)
Мать: Матрона Савельева
Бракосочетание
15.05.1839
Муж: Андрей Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1844
Дочь: Федора Андреева
Отец ребёнка: Андрей Никитин
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1846
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Андрей Никитин
д.Титовская
Рождение ребёнка
21.09.1848
Дочь: Фёкла Андреева
Отец ребёнка: Андрей Никитин
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Герасим Андреев
Отец ребёнка: Андрей Никитин
Рождение ребёнка
15.02.1853
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Никитин
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1857
Дочь: Параскева Яковлева
д.Тюпина Нива
Смерть
02.02.1858
д.Тюпина Нива