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Устиния (Егорова)

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

02.02.1858

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Мирон (Филиппов)

Мать: Матрона Савельева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.05.1839

Муж: Андрей Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1844

Дочь: Федора Андреева

Отец ребёнка: Андрей Никитин

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1846

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Андрей Никитин

д.Титовская
Рождение ребёнка
21.09.1848

Дочь: Фёкла Андреева

Отец ребёнка: Андрей Никитин

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Герасим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Никитин

Рождение ребёнка
15.02.1853

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Никитин

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1857

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: не указан

д.Тюпина Нива
Смерть
02.02.1858
д.Тюпина Нива
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