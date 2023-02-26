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Андрей Никитин

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Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1818

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Никита Никитин

Мать: Евдокия Максимова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1839

Жена: Устиния (Егорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1844

Дочь: Федора Андреева

Мать ребёнка: Устиния (Егорова)

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1846

Дочь: Варвара Андреева

Мать ребёнка: Устиния (Егорова)

д.Титовская
Рождение ребёнка
21.09.1848

Дочь: Фёкла Андреева

Мать ребёнка: Устиния (Егорова)

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Герасим Андреев

Мать ребёнка: Устиния (Егорова)

Рождение ребёнка
15.02.1853

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Устиния (Егорова)

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1858
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