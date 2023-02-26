Андрей Никитин
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1818
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Никита Никитин
Мать: Евдокия Максимова
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1839
Жена: Устиния (Егорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1844
Дочь: Федора Андреева
Мать ребёнка: Устиния (Егорова)
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1846
Дочь: Варвара Андреева
Мать ребёнка: Устиния (Егорова)
д.Титовская
Рождение ребёнка
21.09.1848
Дочь: Фёкла Андреева
Мать ребёнка: Устиния (Егорова)
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Герасим Андреев
Мать ребёнка: Устиния (Егорова)
Рождение ребёнка
15.02.1853
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Устиния (Егорова)
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1858