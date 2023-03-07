Прохор Миронов
Место рождения
Дата рождения28.07.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1802
Отец: Мирон (Филиппов)
Мать: Феодосия Герасимова
Рождение ребёнка
17.02.1836
Сын: Тимофей Прохоров
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
28.07.1838
Дочь: Соломония Прохорова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Васильева
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно