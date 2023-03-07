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Прохор Миронов

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.07.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1802

Отец: Мирон (Филиппов)

Мать: Феодосия Герасимова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1836

Сын: Тимофей Прохоров

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1838

Дочь: Соломония Прохорова

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Васильева

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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