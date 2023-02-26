Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти04.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1836
Сын: Тимофей Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Миронов
Рождение ребёнка
28.07.1838
Дочь: Соломония Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Миронов
Смерть
04.07.1848
Причина смерти: от холеры