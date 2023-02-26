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Марфа Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

04.07.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1836

Сын: Тимофей Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Миронов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1838

Дочь: Соломония Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Миронов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Миронов

Смерть
04.07.1848
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от холеры
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