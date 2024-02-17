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Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Иван Семёнович

Мать: Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Миродора Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Наумкин Илья Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Наумкин Яков Васильевич

Мать ребёнка: Афимья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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