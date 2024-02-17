Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: Иван Семёнович
Мать: Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Миродора Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1831 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Мать ребёнка: Афимья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно