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Наумкин Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: Василий Иванович

Мать: Афимья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумкина Васса Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.?.1885 ст.

Дочь: (Наумкина) Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Наумкина Васса Никифоровна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.

Дочь: (Наумкина) Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Наумкина Васса Никифоровна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.07.1892 ст.

Дочь: Наумкина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Наумкина Васса Никифоровна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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