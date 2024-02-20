Наумкин Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: Василий Иванович
Мать: Афимья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.?.1885 ст.
Дочь: (Наумкина) Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Наумкина Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.
Дочь: (Наумкина) Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Наумкина Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
18.07.1892 ст.
Дочь: Наумкина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Наумкина Васса Никифоровна
Смерть
Неизвестно