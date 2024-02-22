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Наумкин Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Василий Иванович

Мать: Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумкин Демьян Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумкин Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Наумкин Деомид Ильич

Мать ребёнка: Матрёна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Наумкин Семён Ильич

Мать ребёнка: Матрёна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Наумкин Роман Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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