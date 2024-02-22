Наумкин Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: Василий Иванович
Мать: Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумкин Демьян Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумкин Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Наумкин Деомид Ильич
Мать ребёнка: Матрёна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Наумкин Семён Ильич
Мать ребёнка: Матрёна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Наумкин Роман Ильич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно