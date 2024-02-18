Афимья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Наумкин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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