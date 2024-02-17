Акулина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно