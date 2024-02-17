Акулина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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