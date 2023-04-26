Осипов ?? Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов ?? Антонович

Осипов ?? Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Наумов- Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Осипович

Мать: Осипова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Осипов Роман Семенов

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Осипов Константин Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Осипов Прокопий Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
29.06.1902

Сын: Осипов Павел Самсонович

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
15.03.1904

Дочь: Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
15.03.1904

Дочь: Харистина Семеновна

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
31.03.1906

Сын: Осипов Вениамин Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
09.07.1908

Сын: Осипов Федор Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Кр. 6.02.1916 Александр Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?? Семеновна

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close