Осипов ?? Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Осипов Роман Семенов
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Осипов Константин Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
25.02.1901
Сын: Осипов Прокопий Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
29.06.1902
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
15.03.1904
Дочь: Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
15.03.1904
Дочь: Харистина Семеновна
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
31.03.1906
Сын: Осипов Вениамин Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
09.07.1908
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Кр. 6.02.1916 Александр Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?? Семеновна
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Смерть
Неизвестно