Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович Около 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1818, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Авдотья1776 г.р.
Отец
Осип Ларионов1786 г.р.
Супруги
Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна1814 г.р.
Дети
Осипов Кр 8.03.1871 Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Антонович20.06.1837 г.р.
Осипов Кр 30.03.1871 Евдоким Перес. В 1851 Г Щучинск Антонович1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Осип Ларионов

Мать: Авдотья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
11.06.1834

Жена: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31

Рождение ребёнка
1837

Сын: Осипов Кр 30.03.1871 Евдоким Перес. В 1851 Г Щучинск Антонович

Мать ребёнка: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.06.1837

Сын: Осипов Кр 8.03.1871 Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Антонович

Мать ребёнка: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Перес. В 1851 Г Щучинск Антоновна

Мать ребёнка: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.03.1848

Дочь: Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Рождение ребёнка
28.09.1862

Дочь: (Осипова) Устинья Антоновна

Мать ребёнка: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Петрова (Осипова) Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1867

Сын: Осипов Семен Антонович

Мать ребёнка: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна

Смерть
Неизвестно

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