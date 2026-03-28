Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович
мужской, родился Около 1818, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАвдотья1776 г.р.
ОтецОсип Ларионов1786 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Осип Ларионов
Мать: Авдотья
Сын: Осипов Кр 30.03.1871 Евдоким Перес. В 1851 Г Щучинск Антонович
Мать ребёнка: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна
Сын: Осипов Кр 8.03.1871 Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Антонович
Мать ребёнка: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна
Дочь: Агафья Перес. В 1851 Г Щучинск Антоновна
Мать ребёнка: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна
Дочь: Дарья Антоновна
Мать ребёнка: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна
Дочь: (Осипова) Устинья Антоновна
Мать ребёнка: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна
Дочь: Петрова (Осипова) Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна