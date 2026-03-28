Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1814, Старая Бекшанка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск ОсиповичОколо 1818 г.р.
Дети
Осипов Кр 8.03.1871 Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Антонович20.06.1837 г.р.
Осипов Кр 30.03.1871 Евдоким Перес. В 1851 Г Щучинск Антонович1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Бекшанка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
11.06.1834

Муж: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Осипов Кр 30.03.1871 Евдоким Перес. В 1851 Г Щучинск Антонович

Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.06.1837

Сын: Осипов Кр 8.03.1871 Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Антонович

Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Перес. В 1851 Г Щучинск Антоновна

Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.03.1848

Дочь: Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Рождение ребёнка
28.09.1862

Дочь: (Осипова) Устинья Антоновна

Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Петрова (Осипова) Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович

Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1867

Сын: Осипов Семен Антонович

Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович

Смерть
Неизвестно

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