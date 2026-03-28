Осипова Анна Перес. В 1851 Г Щучинск Егоровна/ Михайловна
женский, родилась 1814, Старая Бекшанка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Осипов Кр 30.03.1871 Евдоким Перес. В 1851 Г Щучинск Антонович
Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович
Сын: Осипов Кр 8.03.1871 Иван Перес. В 1851 Г Щучинск Антонович
Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович
Дочь: Агафья Перес. В 1851 Г Щучинск Антоновна
Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович
Дочь: Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович
Дочь: (Осипова) Устинья Антоновна
Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович
Дочь: Петрова (Осипова) Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович
Отец ребёнка: Осипов Наумов-Кр 15.04.1854 Отставной Казак Антон Перес. В 1851 Г Щучинск Осипович