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Осипов Роман Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Осипов ?? Антонович

Мать: Евдокия Кузьминична

Бракосочетание
01.?.1907

Жена: Анисия Степановна

Рождение ребёнка
10.09.1908

Дочь: Вера Романовна

Мать ребёнка: Анисия Степановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Осипов Г. Степняк Леонид Романович

Мать ребёнка: Анисия Степановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Осипов Африкан Романович

Мать ребёнка: Анисия Степановна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Осипов Андрей Романович

Мать ребёнка: Анисия Степановна

Рождение ребёнка
06.02.1916

Дочь: Зоя Романовна

Мать ребёнка: Анисия Степановна

Смерть
Неизвестно
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