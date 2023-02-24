Осипов Роман Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Осипов ?? Антонович
Мать: Евдокия Кузьминична
Бракосочетание
01.?.1907
Жена: Анисия Степановна
Рождение ребёнка
10.09.1908
Дочь: Вера Романовна
Мать ребёнка: Анисия Степановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Осипов Г. Степняк Леонид Романович
Мать ребёнка: Анисия Степановна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Анисия Степановна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Анисия Степановна
Рождение ребёнка
06.02.1916
Дочь: Зоя Романовна
Мать ребёнка: Анисия Степановна
Смерть
Неизвестно