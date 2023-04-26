(Иванова) Анисия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.?.1907
Муж: Осипов Роман Семенов
Рождение ребёнка
10.09.1908
Дочь: (Осипова) Вера Романовна
Отец ребёнка: Осипов Роман Семенов
Рождение ребёнка
1909
Сын: Осипов г. Степняк Леонид Романович
Отец ребёнка: Осипов Роман Семенов
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Осипов Роман Семенов
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Осипов Роман Семенов
Рождение ребёнка
06.02.1916
Дочь: (Осипова) Зоя Романовна
Отец ребёнка: Осипов Роман Семенов
Смерть
Неизвестно