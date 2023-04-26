(Иванова) Анисия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Анисия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.?.1907

Муж: Осипов Роман Семенов

Рождение ребёнка
10.09.1908

Дочь: (Осипова) Вера Романовна

Отец ребёнка: Осипов Роман Семенов

Рождение ребёнка
1909

Сын: Осипов г. Степняк Леонид Романович

Отец ребёнка: Осипов Роман Семенов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Осипов Африкан Романович

Отец ребёнка: Осипов Роман Семенов

Рождение ребёнка
1913

Сын: Осипов Андрей Романович

Отец ребёнка: Осипов Роман Семенов

Рождение ребёнка
06.02.1916

Дочь: (Осипова) Зоя Романовна

Отец ребёнка: Осипов Роман Семенов

Смерть
Неизвестно

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