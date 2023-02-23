(? Дорогова) Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(? Дорогова) Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Осипов Роман Семенов

Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Осипов Константин Семенович

Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович

Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Осипов Прокопий Семенович

Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович

Рождение ребёнка
29.06.1902

Сын: Осипов Павел Самсонович

Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович

Рождение ребёнка
15.03.1904

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович

Рождение ребёнка
15.03.1904

Дочь: Харистина Семеновна

Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович

Рождение ребёнка
31.03.1906

Сын: Осипов Вениамин Семенович

Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович

Рождение ребёнка
09.07.1908

Сын: Осипов Федор Семенович

Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Кр. 6.02.1916 Александр Семенович

Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?? Семеновна

Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович

Смерть
Неизвестно
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