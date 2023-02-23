(? Дорогова) Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Осипов Роман Семенов
Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Осипов Константин Семенович
Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович
Рождение ребёнка
25.02.1901
Сын: Осипов Прокопий Семенович
Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович
Рождение ребёнка
29.06.1902
Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович
Рождение ребёнка
15.03.1904
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович
Рождение ребёнка
15.03.1904
Дочь: Харистина Семеновна
Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович
Рождение ребёнка
31.03.1906
Сын: Осипов Вениамин Семенович
Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович
Рождение ребёнка
09.07.1908
Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Кр. 6.02.1916 Александр Семенович
Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?? Семеновна
Отец ребёнка: Осипов ?? Антонович
Смерть
Неизвестно