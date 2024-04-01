Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1746
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Косулина Феодора Козмина
Отец ребёнка: Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж
Рождение ребёнка
1757
Сын: Жмурин (патракиев) Никифор Малолеток Д. Новопавловской Архипов
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
25.03.1767
Дочь: Черных Матрона Козьмина
Отец ребёнка: Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж
Рождение ребёнка
20.12.1770
Сын: Жмурин Игнатий Рекрут Д. Новопавловской Козмин
Отец ребёнка: Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж
Тобольский купец Иван Мухин, купчиха Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1771
Бракосочетание
30.07.1773
батальонный солдат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1801