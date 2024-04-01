Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.
Около 1707 г.р.

Дети

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ИС
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Место
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Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Жмурин Иван Отст. Кр. Пп Козмин

Отец ребёнка: Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Косулина Феодора Козмина

Отец ребёнка: Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж

Рождение ребёнка
1757

Сын: Жмурин (патракиев) Никифор Малолеток Д. Новопавловской Архипов

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
25.03.1767

Дочь: Черных Матрона Козьмина

Отец ребёнка: Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.12.1770

Сын: Жмурин Игнатий Рекрут Д. Новопавловской Козмин

Отец ребёнка: Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Тобольский купец Иван Мухин, купчиха Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Бабушкина Параскева Козьмина

Отец ребёнка: Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж

Бракосочетание
30.07.1773

Муж: Миронов Тимофей Отст. Драг. Азовского Полку,Д. Нп

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
батальонный солдат
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замошникова Ирина Козьмина

Отец ребёнка: Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж

Смерть
После 1801
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