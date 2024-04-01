Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

22.10.1772

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Жмурин Иван Отст. Кр. Пп Козмин

Мать ребёнка: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Косулина Феодора Козмина

Мать ребёнка: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова

Рождение ребёнка
25.03.1767

Дочь: Черных Матрона Козьмина

Мать ребёнка: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.12.1770

Сын: Жмурин Игнатий Рекрут Д. Новопавловской Козмин

Мать ребёнка: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Тобольский купец Иван Мухин, купчиха Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Бабушкина Параскева Козьмина

Мать ребёнка: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замошникова Ирина Козьмина

Мать ребёнка: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова

Смерть
22.10.1772
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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