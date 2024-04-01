Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смерти22.10.1772
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1746
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Косулина Феодора Козмина
Мать ребёнка: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова
Рождение ребёнка
25.03.1767
Дочь: Черных Матрона Козьмина
Мать ребёнка: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова
Рождение ребёнка
20.12.1770
Сын: Жмурин Игнатий Рекрут Д. Новопавловской Козмин
Мать ребёнка: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова
Тобольский купец Иван Мухин, купчиха Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Бабушкина Параскева Козьмина
Мать ребёнка: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замошникова Ирина Козьмина
Мать ребёнка: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1772