Жмурин Игнатий Рекрут Д. Новопавловской Козмин
Место рождения
Дата рождения20.12.1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1770
Отец: Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж
Тобольский купец Иван Мухин, купчиха Дмитриева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Стефанида Игнатьева
Мать ребёнка: Жмурина 1, Мухина 2 Анна Трофимовна
Бракосочетание
Около 1792
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Сигклитикия Игнатьева
Мать ребёнка: Жмурина 1, Мухина 2 Анна Трофимовна
Военная служба
1793
Взят на службу
Смерть
Неизвестно