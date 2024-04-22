Жмурин Игнатий Рекрут Д. Новопавловской Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жмурин Игнатий Рекрут Д. Новопавловской Козмин

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

20.12.1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1770

Отец: Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж

Мать: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Тобольский купец Иван Мухин, купчиха Дмитриева
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Стефанида Игнатьева

Мать ребёнка: Жмурина 1, Мухина 2 Анна Трофимовна

Бракосочетание
Около 1792

Жена: Жмурина 1, Мухина 2 Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Сигклитикия Игнатьева

Мать ребёнка: Жмурина 1, Мухина 2 Анна Трофимовна

Военная служба
1793
Взят на службу
Смерть
Неизвестно
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