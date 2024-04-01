Жмурина 1, Мухина 2 (Чудинова) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖмурина 1, Мухина 2 (Чудинова) Анна Трофимовна

Жмурина 1, Мухина 2 (Чудинова) Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Чудинов Трофим Солдат Кр. Св. Петра

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Жмурина) Стефанида Игнатьева

Отец ребёнка: Жмурин Игнатий Рекрут Д. Новопавловской Козмин

Бракосочетание
Около 1792

Муж: Жмурин Игнатий Рекрут Д. Новопавловской Козмин

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: (Жмурина) Сигклитикия Игнатьева

Отец ребёнка: Жмурин Игнатий Рекрут Д. Новопавловской Козмин

Бракосочетание
1795

Муж: Мухин Сергей Отст. Кр. Пп Алексеев (Стефанов?)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.