Жмурина 1, Мухина 2 (Чудинова) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Чудинов Трофим Солдат Кр. Св. Петра
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Жмурина) Стефанида Игнатьева
Отец ребёнка: Жмурин Игнатий Рекрут Д. Новопавловской Козмин
Бракосочетание
Около 1792
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: (Жмурина) Сигклитикия Игнатьева
Отец ребёнка: Жмурин Игнатий Рекрут Д. Новопавловской Козмин
Бракосочетание
1795
Смерть
Неизвестно