Косулина Феодора Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Бракосочетание
22.05.1773
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Поленова Анисья Васильева
Отец ребёнка: Косулин Василий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Косулин Василий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Косулин Василий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Косулин Василий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Домна Васильева
Отец ребёнка: Косулин Василий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Косулин Василий Карпов
Смерть
Неизвестно