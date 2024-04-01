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Косулина Феодора Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Жмурин Козма Отст. Драгун Олонецкого Полку Д.Нп, Ii Муж

Мать: Патракиева 1, Жмурина 2, Миронова 3 Дарья Иванова

Бракосочетание
22.05.1773

Муж: Косулин Василий Карпов

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Поленова Анисья Васильева

Отец ребёнка: Косулин Василий Карпов

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Косулин Василий Карпов

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Косулин Василий Карпов

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Косулин Василий Карпов

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Домна Васильева

Отец ребёнка: Косулин Василий Карпов

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Косулин Иван Васильев

Отец ребёнка: Косулин Василий Карпов

Смерть
Неизвестно
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