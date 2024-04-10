Щербакова Варвара Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1935
Сын: Щербаков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1992