Щербакова Варвара Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Варвара Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1935

Сын: Щербаков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Николай Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Николай Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Николай Егорович

Место жительства
Неизвестно
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1992
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