Сергиенкова (Щербакова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.04.1939
Дата смерти31.07.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1961
Сын: Сергиенков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Сергиенков Николай Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1973
Дочь: Голодова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Сергиенков Николай Петрович
Самойловка, Самойловский район, Саратовская область
Смерть
31.07.2018