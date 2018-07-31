Сергиенкова (Щербакова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенкова (Щербакова) Валентина Николаевна

Место рождения

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.04.1939

Дата смерти

31.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1939

Отец: Щербаков Николай Егорович

Мать: Щербакова Варвара Антоновна

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиенков Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.07.1961

Сын: Сергиенков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Сергиенков Николай Петрович

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.06.1973

Дочь: Голодова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Сергиенков Николай Петрович

Самойловка, Самойловский район, Саратовская область
Смерть
31.07.2018
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

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