Щербаков Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1966
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
29.09.1935
Сын: Щербаков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1966