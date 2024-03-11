Щербаков Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1913 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Щербаков Егор Тихонович

Мать: Щербакова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
29.09.1935

Сын: Щербаков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Варвара Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1966
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