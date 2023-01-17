село Красавка, село Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Красавка

Самойловский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
852Красавка, сл. вл. и удел.при рч. Елани.503522711321180Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Красавская волость
306. Красавка, село бывшее владельческое и удельное, при речке Елани, дворов 495, жителей 3162, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 2 церкви православных, ш Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Самойловский район
52718Красавкасело51°10'с.ш.43°25'в.д.M-38-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Самойловский муниципальный район, Красавское сельское поселение
63642420101с Красавкасело
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