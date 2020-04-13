Янко (Щербакова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янко (Щербакова) Мария Николаевна

Место рождения

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

13.04.1943

Дата смерти

13.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1943

Отец: Щербаков Николай Егорович

Мать: Щербакова Варвара Антоновна

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янко Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
18.07.1964

Дочь: Суслина Людмила Петровна

Отец ребёнка: Янко Пётр Сергеевич

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.02.1970

Сын: Янко Пётр Петрович

Отец ребёнка: Янко Пётр Сергеевич

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
13.04.2020
Низовка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

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