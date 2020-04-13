Янко (Щербакова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.04.1943
Дата смерти13.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янко Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
18.07.1964
Дочь: Суслина Людмила Петровна
Отец ребёнка: Янко Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
21.02.1970
Сын: Янко Пётр Петрович
Отец ребёнка: Янко Пётр Сергеевич
Смерть
13.04.2020
Низовка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область