Щербаков Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1935
Дата смерти21.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1935
Рождение ребёнка
24.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Юлия Павловна
Рождение ребёнка
02.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Юлия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Юлия Павловна
Смерть
21.02.2006