Щербаков Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1935

Дата смерти

21.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1935

Отец: Щербаков Николай Егорович

Мать: Щербакова Варвара Антоновна

Рождение ребёнка
24.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Юлия Павловна

Рождение ребёнка
02.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Юлия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Юлия Павловна

Смерть
21.02.2006
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