Щербакова (Лопатина) Юлия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Лопатина) Юлия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1938

Дата смерти

20.12.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
02.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Владимир Николаевич

Смерть
20.12.2023
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