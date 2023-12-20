Щербакова (Лопатина) Юлия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1938
Дата смерти20.12.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
02.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2023