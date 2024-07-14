Щербаков Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Николай Владимирович

Щербаков Николай Владимирович

Место рождения

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

24.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1963

Отец: Щербаков Владимир Николаевич

Мать: Щербакова Юлия Павловна

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Татьяна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.04.1985

Сын: Щербаков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Александровна

Низовка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.01.1989

Дочь: Щербакова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Александровна

Низовка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.