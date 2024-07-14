Щербаков Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения24.05.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.04.1985
Сын: Щербаков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
27.01.1989
Дочь: Щербакова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Александровна