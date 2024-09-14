Прожерин Михаил Егорович
Место рожденияд.Чикунова, Камышловский район, Свердловская область, Russia
Дата рождения09.11.1914
Дата смерти26.09.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прожерин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: (Гурина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1938
Рождение ребёнка
05.01.1949
Смерть
26.09.1961