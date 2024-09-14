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Прожерин Михаил Егорович

Место рождения

д.Чикунова, Камышловский район, Свердловская область, Russia

Дата рождения

09.11.1914

Дата смерти

26.09.1961

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1914

Отец: Прожерин Егор Яковлевич

Мать: (Окулова) Анисья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прожерин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: (Гурина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гурина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
19.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гурина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
05.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гурина) Мария Васильевна

Смерть
26.09.1961

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