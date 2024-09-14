(Гурина) Мария Васильевна
Место рожденияРоссия, Свердловская область, Камышловский район, деревня Чикуново
Дата рождения09.07.1916
Дата смерти31.01.1992
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прожерин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Прожерин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
19.02.1938
Рождение ребёнка
05.01.1949