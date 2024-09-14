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(Гурина) Мария Васильевна

Место рождения

Россия, Свердловская область, Камышловский район, деревня Чикуново

Дата рождения

09.07.1916

Дата смерти

31.01.1992

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1916

Отец: Гурин Василий Павлович

Мать: (Богданова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прожерин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прожерин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Прожерин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
19.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прожерин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
05.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прожерин Михаил Егорович

Смерть
31.01.1992

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