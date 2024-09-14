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Прожерин Егор Яковлевич

Место рождения

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

08.04.1888

Дата смерти

Около 1988

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1888

Отец: Прожерин Иаков Иванович

Мать: (Прожерина) Матрона Андреевна

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прожерин Николай Егорович

Мать ребёнка: (Окулова) Анисья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прожерин Григорий Егорович

Мать ребёнка: (Окулова) Анисья Афанасьевна

Рождение ребёнка
06.02.1908

Дочь: (Прожерина) Марфа Егоровна

Мать ребёнка: (Окулова) Анисья Афанасьевна

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Прожерин Андрей Егорович

Мать ребёнка: (Окулова) Анисья Афанасьевна

Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: (Прожерина) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: (Окулова) Анисья Афанасьевна

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1914

Сын: Прожерин Михаил Егорович

Мать ребёнка: (Окулова) Анисья Афанасьевна

Смерть
Около 1988

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