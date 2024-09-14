Прожерин Егор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1888
Дата смертиОколо 1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прожерин Николай Егорович
Мать ребёнка: (Окулова) Анисья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прожерин Григорий Егорович
Мать ребёнка: (Окулова) Анисья Афанасьевна
Рождение ребёнка
06.02.1908
Дочь: (Прожерина) Марфа Егоровна
Мать ребёнка: (Окулова) Анисья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: (Окулова) Анисья Афанасьевна
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: (Прожерина) Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: (Окулова) Анисья Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.11.1914
Мать ребёнка: (Окулова) Анисья Афанасьевна
Смерть
Около 1988