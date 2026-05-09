(Прожерина) Валентина Михайловна
женский, родилась 05.01.1949, Чикуново, Камышловский, Свердловская, Russia
умерла 03.08.2023, г. Екатеринбург, Россия
Мать(Гурина) Мария Васильевна09.07.1916 г.р.
ОтецПрожерин Михаил Егорович09.11.1914 г.р.
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Место
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Рождение
05.01.1949
Чикуново, Камышловский, Свердловская, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.08.2023
г. Екатеринбург, Россия