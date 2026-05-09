(Прожерина) Валентина Михайловна 05.01.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Прожерина) Валентина Михайловна

Автор
АН
Никифоров А.

женский, родилась 05.01.1949, Чикуново, Камышловский, Свердловская, Russia

умерла 03.08.2023, г. Екатеринбург, Россия

Мать
(Гурина) Мария Васильевна09.07.1916 г.р.
Отец
Прожерин Михаил Егорович09.11.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1949

Отец: Прожерин Михаил Егорович

Мать: (Гурина) Мария Васильевна

Чикуново, Камышловский, Свердловская, Russia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.08.2023
г. Екатеринбург, Россия

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