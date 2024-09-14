(Окулова) Анисья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Окулова) Анисья Афанасьевна

Место рождения

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.01.1888

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1888

Отец: Окулов Афанасий Афанасьевич

Мать: Наталия Герасимовна

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прожерин Григорий Егорович

Отец ребёнка: Прожерин Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прожерин Николай Егорович

Отец ребёнка: Прожерин Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
06.02.1908

Дочь: (Прожерина) Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Прожерин Егор Яковлевич

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Прожерин Андрей Егорович

Отец ребёнка: Прожерин Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: (Прожерина) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Прожерин Егор Яковлевич

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1914

Сын: Прожерин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Прожерин Егор Яковлевич

Смерть
1969

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