(Окулова) Анисья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1888
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1888
Отец: Окулов Афанасий Афанасьевич
Мать: Наталия Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прожерин Григорий Егорович
Отец ребёнка: Прожерин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прожерин Николай Егорович
Отец ребёнка: Прожерин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
06.02.1908
Дочь: (Прожерина) Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Прожерин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Прожерин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: (Прожерина) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Прожерин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
09.11.1914
Отец ребёнка: Прожерин Егор Яковлевич
Смерть
1969