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Киселица Георгий

Место рождения

Бушовка, Резинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселица Андриан

Мать: Анастасия Георгиевна

Бушовка, Резинский район
Бушевка, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселица Константин

Мать ребёнка: (Киселица) ?

Рождение ребёнка
1863

Сын: Киселица Онисим

Мать ребёнка: (Киселица) ?

Рождение ребёнка
1871

Сын: Киселица Пётр

Мать ребёнка: (Киселица) ?

Смерть
Неизвестно

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