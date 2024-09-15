Киселица Георгий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселица Андриан
Мать: Анастасия Георгиевна
Бушевка, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселица Константин
Мать ребёнка: (Киселица) ?
Рождение ребёнка
1863
Сын: Киселица Онисим
Мать ребёнка: (Киселица) ?
Рождение ребёнка
1871
Сын: Киселица Пётр
Мать ребёнка: (Киселица) ?
Смерть
Неизвестно