Киселица Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселица Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Киселица Георгий

Мать: (Киселица) ?

Бракосочетание
1896

Жена: Киселица (Гулуб) Елисавета Александровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Киселица Порфирий

Мать ребёнка: Киселица (Гулуб) Елисавета Александровна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Киселица Гавриил

Мать ребёнка: Киселица (Гулуб) Елисавета Александровна

Смерть
Неизвестно

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