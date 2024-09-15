Киселица Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Киселица Георгий
Мать: (Киселица) ?
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
1898
Сын: Киселица Порфирий
Мать ребёнка: Киселица (Гулуб) Елисавета Александровна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Киселица Гавриил
Мать ребёнка: Киселица (Гулуб) Елисавета Александровна
Смерть
Неизвестно