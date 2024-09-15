Киселица Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселица Георгий
Мать: (Киселица) ?
Рождение ребёнка
21.02.1889
Сын: Киселица Харлампий
Мать ребёнка: (Киселица) Евдокия Иваннова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Киселица) Зиновия
Мать ребёнка: (Киселица) Евдокия Иваннова
Рождение ребёнка
20.09.1893
Сын: Киселица Фока
Мать ребёнка: (Киселица) Евдокия Иваннова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Харитина
Мать ребёнка: (Киселица) Евдокия Иваннова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Киселица) Дария
Мать ребёнка: (Киселица) Евдокия Иваннова