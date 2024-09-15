Киселица Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселица Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселица Георгий

Мать: (Киселица) ?

Рождение ребёнка
21.02.1889

Сын: Киселица Харлампий

Мать ребёнка: (Киселица) Евдокия Иваннова

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Киселица) Зиновия

Мать ребёнка: (Киселица) Евдокия Иваннова

Рождение ребёнка
20.09.1893

Сын: Киселица Фока

Мать ребёнка: (Киселица) Евдокия Иваннова

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Харитина

Мать ребёнка: (Киселица) Евдокия Иваннова

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Киселица) Дария

Мать ребёнка: (Киселица) Евдокия Иваннова

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