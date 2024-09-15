Анастасия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

21.08.1875

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселица Андриан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселица Георгий

Отец ребёнка: Киселица Андриан

Бушовка, Резинский район
Бушевка, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Киселица Онуфрий

Отец ребёнка: Киселица Андриан

Бушовка, Резинский район
Бушевка, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Киселица Гавриил

Отец ребёнка: Киселица Андриан

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Унтилова (Киселица) Варвара

Отец ребёнка: Киселица Андриан

Бушовка, Резинский район
Бушевка, Оргеевский уезд
Смерть
21.08.1875

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