Анастасия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти21.08.1875
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселица Андриан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселица Георгий
Отец ребёнка: Киселица Андриан
Бушевка, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1835
Сын: Киселица Онуфрий
Отец ребёнка: Киселица Андриан
Бушевка, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1854
Сын: Киселица Гавриил
Отец ребёнка: Киселица Андриан
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Унтилова (Киселица) Варвара
Отец ребёнка: Киселица Андриан
Бушевка, Оргеевский уезд
Смерть
21.08.1875