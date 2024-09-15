Киселица Андриан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселица Георгий
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Бушевка, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1835
Сын: Киселица Онуфрий
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Бушевка, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1854
Сын: Киселица Гавриил
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Унтилова (Киселица) Варвара
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Бушевка, Оргеевский уезд