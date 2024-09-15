Киселица Андриан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселица Андриан

Киселица Андриан

Место рождения

Бушовка, Резинский район

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бушовка, Резинский район
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселица Георгий

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Бушовка, Резинский район
Бушевка, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Киселица Онуфрий

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Бушовка, Резинский район
Бушевка, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Киселица Гавриил

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Унтилова (Киселица) Варвара

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Бушовка, Резинский район
Бушевка, Оргеевский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.