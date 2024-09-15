Киселица Онисим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Киселица Георгий
Мать: (Киселица) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Киселица) Феодосия
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Киселица Антон
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Киселица Филипп
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Бракосочетание
18.04.1893
Жена: Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1894
Сын: Киселица Григорий
Мать ребёнка: (Плешка) Елисавета Георгиевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Марко
Мать ребёнка: (Плешка) Елисавета Георгиевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Киселица) Ревека
Мать ребёнка: (Плешка) Елисавета Георгиевна