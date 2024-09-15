Киселица Онисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселица Онисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Киселица Георгий

Мать: (Киселица) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Плешка) Елисавета Георгиевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Киселица) Феодосия

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Киселица Антон

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Киселица Филипп

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Бракосочетание
18.04.1893

Жена: Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1894

Сын: Киселица Григорий

Мать ребёнка: (Плешка) Елисавета Георгиевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Марко

Мать ребёнка: (Плешка) Елисавета Георгиевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Киселица) Ревека

Мать ребёнка: (Плешка) Елисавета Георгиевна

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