(Плешка) Елисавета Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселица Онисим
Рождение ребёнка
07.01.1894
Сын: Киселица Григорий
Отец ребёнка: Киселица Онисим
Рождение ребёнка
1896
Сын: Марко
Отец ребёнка: Киселица Онисим
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Киселица) Ревека
Отец ребёнка: Киселица Онисим
Смерть
Неизвестно