(Плешка) Елисавета Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плешка) Елисавета Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселица Онисим

Рождение ребёнка
07.01.1894

Сын: Киселица Григорий

Отец ребёнка: Киселица Онисим

Рождение ребёнка
1896

Сын: Марко

Отец ребёнка: Киселица Онисим

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Киселица) Ревека

Отец ребёнка: Киселица Онисим

Смерть
Неизвестно

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