Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Киселица) Феодосия

Отец ребёнка: Киселица Онисим

Рождение ребёнка
1888

Сын: Киселица Антон

Отец ребёнка: Киселица Онисим

Рождение ребёнка
1891

Сын: Киселица Филипп

Отец ребёнка: Киселица Онисим

Бракосочетание
18.04.1893

Муж: Киселица Онисим

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