Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Киселица) Феодосия
Отец ребёнка: Киселица Онисим
Рождение ребёнка
1888
Сын: Киселица Антон
Отец ребёнка: Киселица Онисим
Рождение ребёнка
1891
Сын: Киселица Филипп
Отец ребёнка: Киселица Онисим
Бракосочетание
18.04.1893
Муж: Киселица Онисим