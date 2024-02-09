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Шепелева Кристина Петровна

Место рождения

с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепелев Иван Федорович

Отец ребёнка: Шепелев Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Федор Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая на полях
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1931

Дочь: Гарагуля (Шепелева) Анна (Ганна) Мароладижа Федоровна

Отец ребёнка: Шепелев Федор Степанович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Головина (Шепелева) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Шепелев Федор Степанович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шепелев Илья Федорович

Отец ребёнка: Шепелев Федор Степанович

Рождение ребёнка
12.05.1948

Сын: Шепелев Николай Федорович

Отец ребёнка: Шепелев Федор Степанович

Смерть
1995

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