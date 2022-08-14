Гарагуля (Шепелева) Анна (Ганна) Мароладижа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарагуля (Шепелева) Анна (Ганна) Мароладижа Федоровна

Место рождения

с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия

Дата рождения

20.10.1931

Дата смерти

14.08.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1931

Отец: Шепелев Федор Степанович

Мать: Шепелева Кристина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарагуля Николай Лелородиж Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарагуля Николай Лелородиж Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарагуля Николай Лелородиж Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарагуля Николай Лелородиж Иванович

Смерть
14.08.2022
Причина смерти: старость

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