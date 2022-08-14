Гарагуля (Шепелева) Анна (Ганна) Мароладижа Федоровна
Место рожденияс. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Дата рождения20.10.1931
Дата смерти14.08.2022
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1959
Рождение ребёнка
27.03.1964
Рождение ребёнка
20.01.1973
Смерть
14.08.2022
Причина смерти: старость