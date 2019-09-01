Головина (Шепелева) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Шепелева) Екатерина Федоровна

Место рождения

с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия

Дата рождения

1932

Дата смерти

?.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Шепелев Федор Степанович

Мать: Шепелева Кристина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Александр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
главный агроном
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Александр Николаевич

Смерть
?.09.2019

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