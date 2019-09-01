Головина (Шепелева) Екатерина Федоровна
Место рожденияс. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Дата рождения1932
Дата смерти?.09.2019
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
главный агроном
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Александр Николаевич
Смерть
?.09.2019